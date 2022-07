ARCHIV - Die Leuchtschrift «Unfall» auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild FOTO: Carsten Rehder up-down up-down Mecklenburgische Seenplatte Motorradfahrer stirbt bei Unfall auf der B96 Von dpa | 24.07.2022, 15:07 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall ist im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war der Mann auf der B96 zwischen den Abfahrten Klein Trebbow und Alt Strelitz nach einer Kurve gestürzt und auf die Gegenfahrbahn gerutscht. Dort stieß die Maschine am Sonntag mit einem entgegenkommenden Auto zusammen und fing Feuer. Der Motorradfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der 57 Jahre alte Autofahrer wurde so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen wurde. Lebensgefahr bestand laut Polizei aber nicht.