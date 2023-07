Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfälle Motorradfahrer fährt in Straßengraben und stirbt Von dpa | 05.07.2023, 09:03 Uhr

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Oberfranken gestorben. Der 57-Jährige war ersten Erkenntnissen zufolge am Dienstag nahe Pegnitz (Landkreis Bayreuth) unterwegs, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Er sei aus bisher ungeklärtem Grund in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen.