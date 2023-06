Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Rostock Motorradfahrer fährt doppelt so schnell wie erlaubt Von dpa | 12.06.2023, 08:32 Uhr

Drei Monate Fahrverbot und rund 700 Euro Geldbuße drohen einem Motorradfahrer, der am Wochenende in Rostock deutlich zu schnell unterwegs war. Der 38-Jährige fuhr in der Nähe des Hafens im Stadtteil Toitenwinkel mit 114 Kilometer pro Stunde statt erlaubter 50 Kilometer pro Stunde, wie ein Sprecher der Polizei am Montag sagte.