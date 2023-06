Blaulicht Foto: Jan Woitas/dpa/Symbolbild up-down up-down Mecklenburg-vorpommern Motorradfahrer fährt auf Auto auf und wird schwer verletzt Von dpa | 17.06.2023, 17:04 Uhr

Auf der Insel Rügen ist ein Motorradfahrer auf ein Auto aufgefahren und schwer verletzt worden. Der 51-Jährige sei am Samstagnachmittag auf der Bundesstraße 96 auf eine Kreuzung zugefahren, teilte die Polizei mit. Dort habe ein vorausfahrendes Auto halten müssen, was der Motorradfahrer laut Polizei zu spät erkannte. Der Mann wurde nach der Kollision schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden wird auf 3000 Euro beziffert.