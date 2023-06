Krankenwagen Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorpommern-Rügen Motorradfahrer bei Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt Von dpa | 22.06.2023, 05:53 Uhr

Bei einem Zusammenstoß eines Motorrads mit einem Auto in Lüssow (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist ein 61-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Ein 60 Jahre alter Mann wollte am Mittwochnachmittag hinter einer Verkehrsinsel wenden und übersah dabei das Motorrad, wie die Polizei mitteilte. Dadurch stieß sein Wagen frontal gegen die Maschine. Durch den Aufprall wurde der Motorradfahrer von seinem Fahrzeug geschleudert. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.