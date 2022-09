Krankenwagen Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild up-down up-down Ludwigslust-Parchim Motorrad prallt gegen Leitplanke: Zwei Schwerverletzte Von dpa | 16.09.2022, 06:23 Uhr

Ein Motorrad ist am Donnerstagabend bei Parchim gegen eine Leitplanke geprallt - zwei 26 Jahre alte Männer sind dabei schwer verletzt worden. Einer von ihnen habe lebensgefährliche Verletzungen erlitten, teilte die Polizei mit. Das Motorrad kam demnach in Höhe des Ortseingangs Bergrade Dorf in der Gemeinde Domsühl (Landkreis Ludwigslust-Parchim) aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Das Krad sei nach dem Zusammenstoß mit der Leitplanke auf der Straße liegen geblieben. Um die Verletzten kümmerte sich auch die Besatzung eines Rettungshubschraubers.