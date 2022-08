ARCHIV - Eine Statue der Justitia hält eine Waage und ein Schwert in der Hand. Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild FOTO: Arne Dedert up-down up-down Gerichtsprozess Mordprozess wegen Ehrverletzung auf 16. August verschoben Von dpa | 02.08.2022, 02:03 Uhr

Der Prozess wegen gemeinschaftlichen Mordes an einem Mann in Neubrandenburg, der ursprünglich am heutigen Dienstag (2. August) beginnen sollte, ist kurzfristig verschoben worden. Es gebe einen plötzlichen Krankheitsfall unter Prozessbeteiligten, sagte eine Sprecherin des Landgerichtes Neubrandenburg am Montag.