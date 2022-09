Justiz Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down Landgericht Mordprozess gegen 17 und 19 Jahre alte Männer geht weiter Von dpa | 06.09.2022, 03:34 Uhr

Mit einer Reihe von Zeugen wird am Dienstag (10.00 Uhr) der Prozess wegen gemeinschaftlichen Mordes am Landgericht Neubrandenburg fortgesetzt. Die Kammer unter Richterin Daniela Lieschke will unter anderem die Polizisten anhören, die bei der Festnahme der Angeklagten am 7. Februar kurz nach der Tat im Kulturpark in Neubrandenburg dabei waren. Bei den Angeklagten handelt es sich um einen 19 Jahre alten Iraner und einen 17-Jährigen aus Afghanistan.