Der Angeklagte verbarg sein Gericht hinter einem Aktenordner. Foto: Andreas Frost up-down up-down Mord-Prozess am Landgericht Stralsund Ehefrau mit 35 Stichen getötet: „Ich bin ein Mann, ich musste es machen“ Von Andreas Frost | 04.04.2023, 15:22 Uhr

Weil er in einem Flüchtlingsheim in Barth seine Ehefrau mit 35 Stichen getötet hat, muss sich ein Marokkaner wegen Mordes vor dem Landgericht Stralsund verantworten. Im Gericht brach er in Tränen aus.