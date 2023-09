Landgericht Schwerin Mord an zweijährigem Sohn: Lebenslange Haftstrafe für Vater Von dpa | 11.09.2023, 10:44 Uhr | Update vor 15 Min. Fortsetzung Mordprozess Foto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down

Wegen Mordes an seinem kleinen Sohn ist ein 50 Jahre alter Mann am Montag in Schwerin zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Landgericht sah es als erwiesen an, dass er den Zweijährigen im Januar 2013 erstickte, weil er Auswanderungsplänen nach Spanien im Wege stand. Die Verteidigung des Mannes hatte Freispruch gefordert und auf mehrere Geständnisse des Mannes verwiesen, die sich in einigen Punkten widersprächen. Die Tat sei dem Mann nicht nachzuweisen.