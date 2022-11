Landwirtschaft Foto: Philipp Schulze/dpa/Symbolbild up-down up-down Umweltschutz Moorschützer kritisieren Vergabe von EU-Agrarmitteln im Land Von dpa | 23.11.2022, 17:30 Uhr

Moorschützer haben den Einsatz von EU-Fördermitteln für die Subvention von bewirtschaftetem Dauergrünland kritisiert. „Bei derart starken wirtschaftlichen Fehlanreizen in Form von klimaschädlichen Subventionen können wir von den Landwirten nicht erwarten, dass sie den mutigen und mit wirtschaftlichen Risiken verbundenen Schritt hin zu einer moor- und klimaschonenden, nassen Moorbewirtschaftung gehen“, sagte Falk Ortlieb vom Landesverband des Naturschutzbundes NABU am Mittwoch in Rostock. Neben dem NABU haben sich auch die Universitäten in Rostock und Greifswald sowie die Michael-Succow-Stiftung der Kritik angeschlossen.