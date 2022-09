Gaszähler Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild up-down up-down Kommunalverband Möglicher Energiepreisdeckel soll großflächig greifen Von dpa | 29.09.2022, 13:26 Uhr

Der Städte- und Gemeindetag in Mecklenburg-Vorpommern fordert, dass auch Bildungseinrichtungen, Vereine und kommunale Gesellschaften von einem möglichen Energiepreisdeckel profitieren. „All das sind elementare Bestandteile unserer kommunalen Daseinsvorsorge, die ohne Energiepreisdeckel in Gefahr geraten, das muss zwingend verhindert werden“, sagte der Vorsitzende des Kommunalverbands, Thomas Beyer, am Donnerstag in Schwerin.