Bis Ende Mai werden in Zehntausenden Firmen in Deutschland neue Betriebsräte gewählt. FOTO: Christian Charisius/dpa Betriebsratswahl in MV Mitbestimmung in Unternehmen bleibt immer öfter auf der Strecke Von Torsten Roth | 29.03.2022, 18:44 Uhr

Wahlkampf an der Werkbank: In hunderten Firmen in MV werden derzeit neue Betriebsräte gewählt. Doch es werden immer weniger.