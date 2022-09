Die Schauspieler Till Timmermannn und Clara Wolfram in der M*Halle in der früheren SVZ-Druckerei, der neuen Spielstätte des Mecklenburgischen Staatstheaters Schwerin Foto: Volker Bohlmann up-down up-down M*Halle Ab 1. Oktober gibt es ein neues Theater auf dem Schweriner Dreesch Von Holger Kankel | 17.09.2022, 12:00 Uhr

Zeitung und Bühne erzählen beide vom Theater in der Welt und in uns selbst. Sie unterhalten, sind auf ihre Art aktuell und sie erreichen mit ihren Geschichten viele Menschen. Insofern war es nicht nur eine logistisch kluge Entscheidung, die neue M*Halle des Mecklenburgischen Staatstheaters, Nachfolger des dringend sanierungsbedürften E-Werks, in der früheren SVZ-Druckerei zu etablieren.