Ein Kleingärtner fährt mit dem Rad nach Hause. Den Müllsack hat er auf den Gepäckträger geklemmt. Viele Kleingärtner stinkt es an, dass es in ihren Kleingartenanlagen keine Mülltonnen gibt. Foto: Anja Bölck up-down up-down Schrebergärten in MV Mit dem Müllbeutel in die Straßenbahn – warum Kleingärtner ihren Abfall mit nach Hause nehmen Von Anja Bölck | 08.06.2023, 09:49 Uhr

Ob auf dem Fahrrad, im Auto, im Bus oder der Bahn – Kleingärtner haben ständig ihren Müll am Hacken. Nicht so der Kleingartenverein „Erholung“ in Schwerin. Der hatte die Nase voll und traf eine „tonnenschwere“ Entscheidung.