Ein Elektroradfahrer hat im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte die Schubwirkung seines Hunde-Anhängers unterschätzt und ist bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der 67-Jährige stürzte am Pfingstmontag bei Groß Teetzleben vor den Augen einer Begleiterin auf den Radweg an der stark abschüssigen Landesstraße 27, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag mitteilte. Der Rentner kam in ein Krankenhaus. Die Höhe des Schadens sei unklar. Der Hund in dem Fahrradanhänger sei unverletzt geblieben. Um das Tier und die Bergung des E-Bikes habe sich die Begleiterin des Verunglückten gekümmert.