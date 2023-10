Mit professionell gefälschten Kennzeichen ist die Fahrerin eines Transporters mit Anhänger auf der Autobahn 20 aufgeflogen. Die Frau kam aus Rheinland-Pfalz und fiel der Bundespolizei am Samstag bei Grimmen auf, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Montag sagte. „Der Fehler war, sie hatte am Hänger und am Fahrzeug exakt die gleichen Kennzeichen mit BI für Bielefeld“, sagte der Sprecher. Dies wäre jedem Polizeianfänger aufgefallen. Außerdem waren auch die Tüv-Zeichen Totalfälschungen. In Deutschland müsse ein Autoanhänger separat angemeldet und versichert sein und deshalb ein eigenes Kennzeichen haben.

Bei der genauen Kontrolle fiel den Beamten dann noch viel mehr auf. So war der Transporter 2022 in den Niederlanden stillgelegt worden. Bei ihm waren auch die Identifikationsnummern sorgfältig entfernt worden. Der Frau aus dem Kreis Ahrweiler wurde die Weiterfahrt untersagt. Sie müsse sich nun wegen Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauch, Fahrens ohne Haftpflichtversicherung und des Verstoßes gegen die Fahrzeugzulassungsverordnung verantworten.