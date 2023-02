Der Schweriner Martin Finck ist neu im Bundesvorstand der Partei Volt Deutschland. Foto: Hannes Henffler up-down up-down Neuer Bundesvize von Volt Deutschland Mit 24 Jahren Politiker: So will Martin Finck aus Schwerin Deutschland verändern Von Hannes Henffler | 03.02.2023, 18:41 Uhr

2020 trat der heute 24-jährige Martin Finck in die Partei Volt ein. Vor kurzem wurde er in den Bundesvorstand gewählt. Was treibt den jungen Schweriner an? Ein Porträt.