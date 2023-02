In Verbindung mit seiner früheren Tätigkeit als Personalchef des Erzbistums Köln wurden auch Heße persönlich Fehler bei der dortigen Missbrauchsaufklärung angelastet. Archivfoto: Jonas Walzberg/dpa up-down up-down Brief an 30.000 Haushalte Missbrauch in der Kirche: Erzbischof wendet sich an Mecklenburger Von dpa | 17.02.2023, 16:33 Uhr

Am Freitag, 24. Februar, sollen in Schwerin die Ergebnisse einer Untersuchung zur Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs durch Verantwortliche der katholischen Kirche in Mecklenburg vorgestellt werden. Im Vorfeld gab sich Stefan Heße selbstkritisch.