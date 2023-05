Manuela Schwesig Foto: Focke Strangmann/dpa up-down up-down Regierung Ministerpräsidentin Schwesig reist nach Finnland Von dpa | 12.05.2023, 17:41 Uhr

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig wird am Sonntagabend gemeinsam mit Wissenschafts- und Europaministerin Bettina Martin (beide SPD) zu einer Delegationsreise nach Finnland aufbrechen. „Ich sehe gemeinsame Interessen an grünem Wasserstoff als Energieträger der Zukunft“, sagte Schwesig (SPD) am Freitag in einem Pressegespräch in Schwerin. Man knüpfe mit der Reise - die bis Mittwoch dauert - an enge Beziehungen zur Partnerregion Turku an.