Hamburgs Gleichstellungssenatorin Katharina Fegebank Foto: Jonas Walzberg/dpa/Archivbild
Regierung Ministerinnen machen sich für Frauenrechte im Iran stark Von dpa | 30.12.2022, 12:19 Uhr

Die Konferenz der Frauen- und Gleichstellungsministerinnen und Minister (GFMK) macht sich für Frauenrechte im Iran stark. In einem Umlaufbeschluss verabschiedete das Gremium am Freitag den Antrag „Frau, Leben, Freiheit - Solidarisch für Frauenrechte im Iran“, wie Hamburgs Gleichstellungssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) als GFMK-Vorsitzende mitteilte. Die Ressortchefinnen und -chefs verurteilen in dem Beschluss das gewaltsame Vorgehen des iranischen Regimes gegen Demonstrierende, die schweren Verstöße gegen Frauen- und Menschenrechte und die willkürliche Inhaftierung von Menschen.