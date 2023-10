Ministerin im Live-Chat Wie lange gibt es noch mein Krankenhaus um die Ecke, Frau Drese? Von Karin Koslik | 02.10.2023, 14:29 Uhr Stefanie Drese (SPD) ist die Sozial- und Gesundheitsministerin Mecklenburg-Vorpommerns Foto: Jens Büttner up-down up-down

Von Corona bis Spitzensport: Kaum ein Ministerium ist in Mecklenburg-Vorpommern so breit aufgestellt wie das der SPD-Politikerin Stefanie Drese. Am 6. Oktober stellt sie sich Bürgerfragen.