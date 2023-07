Simone Oldenburg Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Bildung Ministerin Oldenburg: Neue Lehrkräfte dringend gebraucht Von dpa | 28.07.2023, 15:28 Uhr

Laut Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) werden in Mecklenburg-Vorpommern weiter Lehrkräfte benötigt. „Leider verzeichnen wir insgesamt leicht sinkende Zahlen über die vier Dienstantrittstermine hinweg, weil nicht ausreichend Lehramtsstudierende ihr Studium beenden“, sagte sie am Freitag anlässlich der Begrüßung neuer Referendarinnen und Referendare in Schwerin. In Zusammenarbeit mit dem Wissenschaftsministerium soll das Referendariat daher neu strukturiert werden, um praxisnäher und bedarfsorientierter zu sein.