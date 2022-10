Schule Foto: Christoph Schmidt/dpa/Archivbild/Symbolbild up-down up-down Energie Ministerin: Heizung in Kitas und Schulen wird gewährleistet Von dpa | 27.10.2022, 15:35 Uhr

Mecklenburg-Vorpommerns Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) ist Befürchtungen entgegengetreten, dass in Schulen, Kitas und Horten infolge der Energiekrise die Temperaturen im Winter auf ein ungesundes Maß abgesenkt werden könnten. „Schulen, Kitas und Horte sind bevorzugte Räume und somit bei Energieknappheit geschützt“, erklärte Oldenburg am Donnerstag in Schwerin. „Sie fallen unter den Energiepreisdeckel.“