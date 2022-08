Corona-Impfung Foto: Fabian Sommer/dpa/Symbolbild up-down up-down Pandemie Ministerin erwartet Omikron-Impfstoff ab Ende September Von dpa | 29.08.2022, 14:04 Uhr

Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) erwartet den ersten neuen, an die Omikron-Variante angepassten Corona-Impfstoff Ende September oder Anfang Oktober im Nordosten. Dies sei so vom Bundesgesundheitsministerium in Aussicht gestellt worden, sagte Drese am Montag in Schwerin. Der Impfstoff werde von Anfang an in ausreichender Menge zur Verfügung stehen, habe der Bund angekündigt.