Kitas Ministerin: Bund will Programm zur Sprachförderung streichen Von dpa | 14.07.2022, 17:35 Uhr

Der Bund will nach Darstellung von Mecklenburg-Vorpommerns Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) sein Programm zur besonderen Sprachförderung von Kindern in Kitas einstellen. Allein in Mecklenburg-Vorpommern gebe es rund 140 Kitas, in diesem Jahr mit mehr als vier Millionen Euro aus dem Programm gefördert würden, teilte Oldenburg am Donnerstag in Schwerin mit. „Es ist unverantwortlich, dieses Programm auslaufen zu lassen und an Kindern zu sparen.“