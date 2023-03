Gasherd mit Flamme Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Symbolbild up-down up-down Energie Ministerin an Fachschüler: Beantragt die Energiepauschale Von dpa | 01.03.2023, 16:59 Uhr

Die Bildungsministerin in Mecklenburg-Vorpommern hat Berufs- und Fachschüler dazu aufgerufen, die Energiepreispauschale des Bundes zu beantragen. „Sie können bereits jetzt einige Schritte erledigen, um später die Einmalzahlung schneller zu erhalten“, sagte Simone Oldenburg (Linke) am Mittwoch in Schwerin.