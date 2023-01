Frau in Büro Foto: Annette Riedl/dpa/Illustration up-down up-down Rückgang der Arbeitslosigkeit Minister: stabile Entwicklung am Arbeitsmarkt im Nordosten Von dpa | 24.01.2023, 13:12 Uhr

Die Agentur für Arbeit und das Wirtschaftsministerium sehen die Entwicklung des Arbeitsmarkts in Mecklenburg-Vorpommern im Jahr 2023 optimistisch. „Sollte sich die Auftragslage der Unternehmen weiter stabilisieren, rechne ich beispielsweise aufgrund des Fachkräftebedarfes der Unternehmen mit einer soliden Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt auch in diesem Jahr“, sagte Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) am Dienstag in Schwerin.