Till Backhaus (SPD) Agrar Minister: Müssen unser Grundwasser schützen Von dpa | 05.06.2023, 18:29 Uhr

Der Schweriner Umweltminister Till Backhaus (SPD) hat mögliche Maßnahmen zum Trinkwasserschutz in der Landwirtschaft skizziert. In einer Mitteilung vom Montag nannte er etwa die Umwandlung von Acker in Dauergrünland und an anderer Stelle die Umwandlung von Acker in Wald oder die Umstellung auf ökologische Bewirtschaftung. Dabei handele es sich um freiwillige Maßnahmen.