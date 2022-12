Wirtschaftsminister MV Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down Verkehr Minister Meyer: Keine Spielräume für 29-Euro-Ticket im Land Von dpa | 09.12.2022, 14:57 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern wird es auf absehbare Zeit zum bundesweit kommenden 49-Euro-Ticket kein zusätzliches Rabattangebot für Busse und Bahnen geben. Der Vorschlag der Grünen für ein 29-Euro-Ticket, das für den öffentlichen Nahverkehr im ganzen Bundesland gilt, fand am Freitag im Landtag in Schwerin keine Mehrheit. Verkehrsminister Reinhard Meyer (SPD) betonte in der Debatte, dass dem Land dafür derzeit das Geld fehle.