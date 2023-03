Landwirtschaft Foto: Philipp Schulze/dpa/Symbolbild up-down up-down Agrar Minister: Jede fünfte Pflanzkartoffel kommt aus MV Von dpa | 01.03.2023, 16:28 Uhr

Bei der Erzeugung von Saatgut für die Landwirtschaft nimmt Mecklenburg-Vorpommern nach Einschätzung von Agrarminister Till Backhaus (SPD) einen Spitzenplatz in Deutschland ein. Ein Fünftel aller keimfähigen Pflanzkartoffeln bundesweit komme aus Böden zwischen der Ostsee und der Mecklenburgischen Seenplatte, sagte er am Mittwoch auf einer Tagung des Branchen-Landesverbandes MV in Güstrow. Beim gesamten Saatgut für Kartoffeln, Getreide und andere Pflanzen seien es etwa 13,5 Prozent. Entsprechend stammten gut 200.000 Tonen Pflanzgut pro Jahr aus dem Nordosten.