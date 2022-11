Bauarbeiten für das LNG-Terminal Lubmin Foto: Stefan Sauer/dpa/Archivbild up-down up-down Energie Minister: Einspruch gegen Terminal noch eine Woche möglich Von dpa | 22.11.2022, 16:34 Uhr

Wer gegen das geplante Flüssiggas-Terminal in Lubmin Einspruch einlegen will, hat noch sechs Tage dafür Zeit. Nach dem Ende der Unterlagen-Einsicht am Montag könne noch bis zum 28. November beim Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt (Stalu) Einwendungen abgegeben werden, teilte das Umweltministerium am Dienstag in Schwerin mit.