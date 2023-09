Haushaltsplan Minister der Länder gegen Kürzungen bei Integration Von dpa | 14.09.2023, 16:42 Uhr | Update vor 23 Min. MV-Sozialministerin Drese Foto: Stefan Sauer/dpa up-down up-down

Die Integrationsminister der Länder üben heftige Kritik an Kürzungsplänen des Bundes bei der Eingliederung von Ausländern in Deutschland. Die Vorsitzende der Integrationsministerkonferenz, Mecklenburg-Vorpommerns Ressortchefin Stefanie Drese (SPD), forderte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) in einem Brief zur Rücknahme geplanter Kürzungen in Millionenhöhe auf.