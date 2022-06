PRODUKTION - Auf dem Einsatzfahrzeug ist in gelber Farbe der Schriftzug «Feuerwehr» zu lesen. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild FOTO: David Inderlied Feuerwehr Millionenschaden nach Wohnungsbrand in Wismarer Altstadt Von dpa | 05.06.2022, 13:19 Uhr

Bei einem Wohnungsbrand in Wismar ist ein Mehrfamilienhaus in der Altstadt erheblich zu Schaden gekommen. Etwa eine Million Euro beträgt der Sachschaden, der durch die Flammen an dem Gebäude entstand, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Bewohner hatten bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte das Gebäude verlassen, sodass niemand verletzt wurde. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar und die dort lebenden Menschen müssen zunächst anderweitig unterkommen.