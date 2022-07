ARCHIV - Blick auf einen Schuh des Herstellers Birkenstock vor einer Filiale in NRW. Foto: Maja Hitij/dpa/Archivbild FOTO: Maja Hitij up-down up-down Schuhhersteller Millioneninvestition: Genehmigungen für Birkenstock Von dpa | 02.07.2022, 13:08 Uhr

Der Schuhhersteller Birkenstock hat die erforderlichen Genehmigungen für Errichtung und Betrieb seines neuen Werkes in Pasewalk. Das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren sei abgeschlossen, erklärte Heiko Miraß, Parlamentarischer Staatssekretär für Vorpommern und das östliche Mecklenburg am Samstag. Der SPD-Politiker habe einen entsprechenden Bescheid übergeben, heißt es in einer Mitteilung der Landesregierung.