Musik Millionen-Defizit beim Fusion-Festival Von dpa | 07.08.2022, 11:07 Uhr

Eines der größten Festivals in Mecklenburg-Vorpommern, die Fusion auf einem ehemaligen Militärflugplatz in Lärz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte), meldet ein „großes finanzielles Defizit“. In einem Newsletter schreiben die Organisatoren, man rechne mit einer Fehlsumme von 1,5 bis 2 Millionen Euro. Es müsse schnell gehandelt werden, „damit nicht das gesamte Projekt Kulturkosmos in eine existenzielle Krise rutscht“.