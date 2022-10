Sonne auf herbstlichen Blättern Foto: Annette Riedl/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorhersage Mildes Herbstwetter in MV Von dpa | 29.10.2022, 14:54 Uhr

Am verlängerten Wochenende sind in Mecklenburg-Vorpommern weiter milde Temperaturen zu erwarten. Der Oktober endet laut einer Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) mit einem Mix aus Sonne und Wolken, Nebel und Wärme. So bleibt es am Samstag größtenteils bedeckt. Stellenweise kann es gerade im Westen Regen geben. Die Höchstwerte liegen zwischen 15 Grad auf Rügen und 19 Grad im Landesinneren, wie es weiter hieß.