Polizei FOTO: Philipp von Ditfurth Ludwigslust-Parchim Mieterin beschallt Nachbarn: TV- und CD-Geräte weggenommen Von dpa | 04.04.2022, 16:39 Uhr | Update vor 9 Min.

Wegen Dauer-Lärms hat eine uneinsichtige Mieterin in Lübz (Ludwigslust-Parchim) ihre gesamte Unterhaltungselektronik eingebüßt. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, mussten Beamte in den vergangenen Tagen nach wiederholten Beschwerden von Anwohnern mehrfach zu der 61-Jährigen in das Mehrfamilienhaus fahren. Die Frau zeigte nach Angaben eines Polizeisprechers weder nachts noch tagsüber Verständnis für die Ruhebedürfnisse der Nachbarn, so dass ihr am Samstag gleich zwei TV-Geräte weggenommen wurden. Ein paar Tage vorher hatten Beamte in der Wohnung bereits den CD-Player beschlagnahmt.