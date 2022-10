Brotteige Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild up-down up-down Konjunktur Miese Stimmung im Handwerk: Geschäftsklima sackt ab Von dpa | 25.10.2022, 15:43 Uhr

Das Geschäftsklima in der Handwerksbranche in Mecklenburg-Vorpommern ist im dritten Quartal abgesackt. „Auf den weiteren Konjunkturverlauf schauen die Handwerker im Lande mit wachsender Sorge“, sagte Axel Hochschild, Präsident der Handwerkskammer (HWK) Ostmecklenburg-Vorpommern, am Dienstag in Schwerin.