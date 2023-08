Werft in Wismar Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Nordwestmecklenburg Meyer-Werften übernehmen Ruder in Wismarer Werft Von dpa | 01.08.2023, 16:27 Uhr

Der Insolvenzverwalter der MV-Werften Gruppe, Christoph Morgen, hat die Werft in Wismar an seinen Untermieter - die Meyer-Werften aus Papenburg - übergeben. „Die Übergabe der Werft an Meyer Wismar markiert den Beginn des nächsten Werftkapitels“, sagte Morgen am Dienstag in Wismar.