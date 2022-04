Reinhard Meyer FOTO: Jens Büttner Wirtschaftsminister Meyer sieht gute Chancen für Flüssiggas-Terminal in Rostock Von dpa | 08.04.2022, 04:39 Uhr | Update vor 21 Min.

Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) hat sich zuversichtlich gezeigt, dass auch Mecklenburg-Vorpommern einen Anlandepunkt für Flüssiggas (LNG) bekommt. „Wir wollen, dass wir für den Seehafen Rostock zunächst ein schwimmendes LNG-Terminal bekommen“, sagte er am Donnerstag im Landtag in Schwerin. Der Bund habe sich drei von 48 weltweit verfügbaren mobilen Terminals gesichert. Eines davon solle an der Ostsee-Küste installiert werden, dazu liefen Gespräche.