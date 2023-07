Reinhard Meyer Foto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down Energie Meyer rechnet bald mit Entscheidung zu Marinearsenal-Flächen Von dpa | 06.07.2023, 12:53 Uhr

Bei der seit Monaten diskutierten Nutzung von Teilflächen der Marinearsenalwerft Warnemünde für den Bau von Konverterplattformen deutet sich eine baldige Entscheidung an. Er rechne in den kommenden Tagen damit, sagte Mecklenburg- Vorpommerns Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) am Donnerstag bei der 10. Zukunftskonferenz der maritimen Wirtschaft in Rostock. Ähnlich hatte sich in der vergangene Woche auch der Maritime Koordinator der Bundesregierung, Dieter Janecek (Grüne), geäußert.