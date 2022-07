ARCHIV - Reinhard Meyer (SPD), der Wirtschaftsminister von Mecklenburg-Vorpommern. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild FOTO: Jens Büttner up-down up-down Wirtschaftsminister Meyer fordert vom Bund mehr Investitionen in Energieprojekte Von dpa | 04.07.2022, 15:43 Uhr

Um die Energiesicherheit in Ostdeutschland zu sichern, fordert der Wirtschaftsminister von Mecklenburg-Vorpommern vom Bund mehr Investitionen und Unterstützung. „Im Zuge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine ist die Versorgung insbesondere Ostdeutschlands mit Rohöl in eine kritische Situation geraten. Das darf nicht so bleiben“, sagte der SPD-Politiker Reinhard Meyer am Montag. Im brandenburgischen Schwedt hatte sich eine Bund-Länder-Runde zur Zukunft der dortigen Raffinerie ausgetauscht. Meyer warb erneut für den Standort Rostock, um dort Rohöl anzulanden, zu verarbeiten und über eine existierende Pipeline nach Schwedt zu pumpen.