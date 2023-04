Reinhard Meyer Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild up-down up-down Verkehrsminister Meyer: Azubis und Senioren sollen als erste profitieren Von dpa | 05.04.2023, 14:19 Uhr

Verkehrsminister Reinhard Meyer (SPD) will die Einführung des Deutschlandtickets zum Anlass nehmen, den Nahverkehr in der Fläche zu verbessern. „Ziel der Mobilitätsoffensive des Landes ist die Schaffung eines Landesmobilitätsnetzes mit flächendeckenden schnellen vertakteten Bahn- und Busangeboten und Rufbussen“, sagte der Minister am Mittwoch in Schwerin. Spüren sollen das als erstes Azubis und Senioren, deren geplante 365-Euro-Landestickets in ein bezuschusstes Deutschlandticket für 29 Euro monatlich umgewandelt werden sollen.