Verhandlunf Messerattacke vor Greifswalder Bahnhof: Urteil erwartet 24.03.2023

Im Prozess wegen einer lebensgefährlichen Messerattacke in Greifswald vor dem Landgericht Stralsund (9.00 Uhr) wird am Freitag ein Urteil erwartet. Angeklagt ist ein 27-Jähriger wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung. Er hatte laut Staatsanwaltschaft am 24. Oktober 2022 einem anderen Mann auf dem belebten Bahnhofsvorplatz in Greifswald mit einem Küchenmesser unerwartet in den Hals gestochen.