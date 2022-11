Justiz Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down Mecklenburgische Seenplatte Messerattacke auf 16-Jährigen: Justiz prüft Haft für Trio Von dpa | 03.11.2022, 08:14 Uhr

Nach einer lebensgefährlichen Messerattacke in Neubrandenburg prüft die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg derzeit, ob Haftbefehle für alle drei Tatverdächtigen beantragt werden. Wie ein Sprecher der Anklagebehörde am Donnerstag sagte, wird wegen versuchten Totschlags gegen die 17, 20 und 22 Jahre alten Männer aus Neubrandenburg ermittelt. Sie sollen bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung am Dienstagabend in der Oststadt einen 16-jährigen Jugendlichen mit mehreren Stichen niedergestochen und mit lebensgefährlichen Verletzungen liegengelassen haben. Das Motiv ist laut Polizei noch unklar.