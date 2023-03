Eine Strafgesetzbuch liegt in einem Sitzungssaal Foto: Nicolas Armer/dpa/Symbolbild up-down up-down Gewaltdelikt Messerattacke an Bahnhof: 27-Jähriger vor Gericht Von dpa | 09.03.2023, 01:49 Uhr

Am Landgericht Stralsund muss sich ab heute ein 27-Jähriger nach einer Messerattacke am Greifswalder Bahnhof wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung verantworten. Laut Anklage soll der Mann im vergangenen Oktober auf dem dortigen Vorplatz einem anderen Mann mit einem Küchenmesser in den Hals gestochen haben.