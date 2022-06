ARCHIV - Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel. Foto: Fabian Sommer/dpa/Archivbild FOTO: Fabian Sommer Ukraine-Krieg Merkel verteidigt Entscheidung zu Nord Stream 2 Von dpa | 18.06.2022, 10:34 Uhr | Update vor 9 Min.

Die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ihre Entscheidungen zum Bau der Ostsee-Gasleitung Nord Stream 2 verteidigt. „Ich habe nicht an Wandel durch Handel geglaubt, aber an Verbindung durch Handel, und zwar mit der zweitgrößten Atommacht der Welt“, sagte Merkel dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND, Samstag). Es sei aber keine einfache Entscheidung gewesen. „Die damalige These lautete: Wenn Nord Stream 2 in Betrieb ist, wird Putin durch die Ukraine kein Gas mehr liefern oder sie sogar angreifen.“ Der Westen habe dafür gesorgt, dass Gas trotzdem durch die Ukraine geleitet worden sei und sie so weiter Transitgebühren erhalten habe.