Menschenkette Foto: Winfried Wagner/dpa-Zentralbild/dpa up-down up-down Mecklenburgische Seenplatte Menschenkette: Protest gegen Waffenlieferungen Von dpa | 28.01.2023, 12:38 Uhr

Rund 400 Menschen haben in Waren an der Müritz mit einer Menschenkette gegen Waffenlieferungen in die Ukraine protestiert. Die Teilnehmer versammelten sich am Samstag nach einem Aufruf der Initiative „Menschlich Stark Miteinander“ entlang der Bundesstraße 192 zu einer mehrere hundert Meter langen Reihe. Anlass war eine Gedenkveranstaltung der Stadt Waren zum Internationalen Holocaust-Gedenktag. Diese fand in einem Jugendklub statt, an dem die Menschenkette begann.