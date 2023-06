Geld Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration up-down up-down Einkommen Menschen in MV können am wenigsten Geld beiseite legen Von dpa | 21.06.2023, 13:20 Uhr

Die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern haben 2021 bundesweit am wenigsten auf die hohe Kante gelegt. „Gespart werden konnten in Mecklenburg-Vorpommern 2021 je Einwohnerin beziehungsweise Einwohner durchschnittlich 2430 Euro, das waren 225 Euro weniger als im Vorjahr“, teilte das Statistische Landesamt am Mittwoch in Schwerin mit. Es sei der niedrigste Pro-Kopf-Sparbetrag aller Länder und entspreche 64 Prozent des Bundesdurchschnitts von 3799 Euro in dem Jahr. Im Jahr 2020 habe die Sparleistung in MV 65,6 Prozent des Bundesdurchschnitts betragen.